В доме футболиста «Арсенала» найден труп вора - Советский спорт
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29 июля 2019 14:35ФутболКоноплев Александр

В доме футболиста «Арсенала» найден труп вора

Мужчина погиб в результате несчастного случая.

В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эльнени обнаружен труп мужчины, сообщает BBC. Расследование показало, что погибший занимался воровством электрических кабелей. Предположительно, его убило током.

Труп вора обнаружил отец футболиста. Сам Эльнени узнал об инциденте после выступления на домашнем Кубке африканских наций.

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