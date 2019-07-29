В доме футболиста «Арсенала» найден труп вора

В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эльнени обнаружен труп мужчины, сообщает BBC. Расследование показало, что погибший занимался воровством электрических кабелей. Предположительно, его убило током.
Труп вора обнаружил отец футболиста. Сам Эльнени узнал об инциденте после выступления на домашнем Кубке африканских наций.
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