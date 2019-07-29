Валерий Непомнящий: Чем больше обращений к VAR, тем больше оплошностей допускают судьи

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий доволен работой системы видеопомощника арбитра на матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» (1:0). На 10-й минуте главный судья Владислав Безбородов не поставил пенальти после просмотра видеоповтора, а на 42-й – назначил.
– Я всегда ратовал за эту систему. В футболе необходимы современные технологии. Но матч показал, что сама система предполагает исправлять ошибки судей. Но получается, что чем больше обращений к VAR, тем больше оплошностей допускают судьи. Есть некоторые решения, которые нам не совсем понятны, и комментаторам по ходу матча пришлось все разъяснять, а это отвлекало от футбола. С другой стороны, эта система помогла вчера определить пенальти. Значит, плюсы есть, – приводит слова Непомнящего «Евро-футбол.ру».
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