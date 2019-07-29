Marca: нападающий «Барселоны» может перейти в «Зенит» - Советский спорт
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29 июля 2019 14:58ФутболКоноплев Александр

Marca: нападающий «Барселоны» может перейти в «Зенит»

Малком может стать шестым бразильцев в истории сине-бело-голубых.

Нападающий «Барселоны» Малком с большой вероятностью покинет клуб, так как этого желают обе стороны. Ожидаемая сумма трансфера – 40 миллионов евро.

По данным Marca, 22-летнего бразильца готов купить «Зенит».

Малком играет на позиции правого вингера. Летом 2018 года он перешел в «Барселону» из «Бордо» за 41 миллион евро. В минувшем сезоне форвард провел за каталонцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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