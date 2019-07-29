Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Яблонцем» и армянским «Пюником» рассудит бригада российских арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Его помощниками будут Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, а резервным арбитром будет Евгений Турбин.
На матч той же стадии «Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Женесс» (Бельгия) назначен Виталий Мешков. Ассистировать будут Игорь Демешко и Николай Богач, а запасным стал Алексей Сухой.
Обе встречи пройдут 1 июля.
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