Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы Есть за кого болеть в двух матчах Лиги Европы.

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Яблонцем» и армянским «Пюником» рассудит бригада российских арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Его помощниками будут Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, а резервным арбитром будет Евгений Турбин.

На матч той же стадии «Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Женесс» (Бельгия) назначен Виталий Мешков. Ассистировать будут Игорь Демешко и Николай Богач, а запасным стал Алексей Сухой.

Обе встречи пройдут 1 июля.