Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы - Советский спорт
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29 июля 2019 15:49ФутболКоноплев Александр

Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы

Есть за кого болеть в двух матчах Лиги Европы.

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Яблонцем» и армянским «Пюником» рассудит бригада российских арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Его помощниками будут Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, а резервным арбитром будет Евгений Турбин.

На матч той же стадии «Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Женесс» (Бельгия) назначен Виталий Мешков. Ассистировать будут Игорь Демешко и Николай Богач, а запасным стал Алексей Сухой.

Обе встречи пройдут 1 июля.

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