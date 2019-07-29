Азар набрал семь килограмм лишнего веса. Перес недоволен - Советский спорт
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29 июля 2019 16:10ФутболКоноплев Александр

Азар набрал семь килограмм лишнего веса. Перес недоволен

У футболиста есть полторы недели, чтобы похудеть.

Новичок «Реала» Эден Азар прибыл на сбор команды с семью килограммами лишнего веса.

Этот факт огорчил президента мадридцев Флорентино Переса, который изначально был против подписания бельгийца. Напомним, что Азар стал самым дорогим футболистом в истории «бланкос» (120 млн), побив достижения Криштиану Роналду (94 млн) и Гарета Бэйла (100 млн).

  • В прошлом сезоне Азар провел за «Челси» 52 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 17 результативных передач.

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