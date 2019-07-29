«Ювентус» не смог вернуть долг 116-летней давности Красивая могла получиться история.

«Ювентус» решил помочь бедствующему «Ноттс Каунти» и предложил в подарок свою старую игровую форму, информирует The Nottingham Post.

Обе команды играют в черно-белых футболках с вертикальными полосками, однако англичанам пришлось отказаться, так как у команд разные технические спонсоры.

«К сожалению, у английского клуба есть соглашение с Puma, из-за чего они не могут играть в форме другого бренда», – пояснила итальянская сторона.

Любопытно, что в 1903 году все было ровно наоборот – бедствующий «Ювентус» получил от «Ноттс Каунти» форму, которая впоследствии и стала традиционной для туринцев. «Ноттс Каунти» – первый в истории профессиональный футбольный клуб. В сезоне-2018/19 он вылетел из четвертого английского дивизиона в пятый.