Победители «Большого фестиваля футбола» приехали на сборы

Летом 2019 года «Большой фестиваль футбола», организованный при поддержке Газпромбанка, побывал в семи городах России – Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. Организаторы привезли с собой более 30 футбольных аттракционов, лекции и мастер-классы, футбольные турниры, тренеров Академии и настоящий кубок чемпионов страны. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, каждый из них отправится на тренировочные сборы.
Помимо отборов в ходе самого фестиваля, жителям других городов также предоставлен шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны. Для этого достаточно было выполнить задания тренера академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.
Все 45 победителей будут тренироваться в Санкт-Петербурге под руководством тренеров академии, получат напутствие от игроков основного состава чемпионов страны, посетят матч против «Краснодара» и побывают на экскурсии по стадиону. Уже 30 июля ребят ждет мастер-класс от легенды российского футбола Андрея Аршавина.
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