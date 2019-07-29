«Спартак» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить инцидент в Ростове-на-Дону

«Спартак» написал письмо в Генеральную прокуратуру РФ, в котором попросил проверить действия сотрудников правоохранительных органов в отношении болельщиков московской команды после матча второго тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).
«Клуб просит провести проверку», – цитирует ТАСС источник в пресс-службе «Спартака». Отмечается, что письмо было отправлено 22 июля.
20 июля болельщиков красно-белых долго не выпускали из подтрибунного помещения, из-за чего произошла стычка между фанатами и сотрудниками ОМОНа. Восемь человек были задержаны, один обратился за медицинской помощью. Инцидент был прокомментирован премьер-лигой, губернатором Ростовской области и «Спартаком».
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