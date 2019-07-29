Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких «Московский комсомолец» побывал в самой известной колонии 2019 года.

Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 в Алексеевке Белгородской области, отметили, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин легко идут на контакт.

– Хорошие парни. Понтов нет у них никаких. Вообще они никак не стараются выделяться из общей массы. На контакт идут. Мы с ними общаемся постоянно, – цитирует заключенных «Московский комсомолец».

Мамаев и Кокорин признаны виновными в хулиганстве и причинению вреда здоровья. Осенью 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы. Оба выйдут на свободу до 2020 года.