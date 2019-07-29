Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 июля 2019 18:01ФутболКоноплев Александр

Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких

«Московский комсомолец» побывал в самой известной колонии 2019 года.

Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 в Алексеевке Белгородской области, отметили, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин легко идут на контакт.

– Хорошие парни. Понтов нет у них никаких. Вообще они никак не стараются выделяться из общей массы. На контакт идут. Мы с ними общаемся постоянно, – цитирует заключенных «Московский комсомолец».

Мамаев и Кокорин признаны виновными в хулиганстве и причинению вреда здоровья. Осенью 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы. Оба выйдут на свободу до 2020 года.

08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
28/07 14:00Футбол
Лучшее, что может сделать «Спартак» сейчас – оставить Кононова в покоеПроще всего удариться в истерику. Послушать «Уходи, пиджак!», несущееся с трибун. Но только выиграет ли от этого «Спартак»? Станет ли ему лучше?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
28/07 17:00Футбол
Владимир Левитин: Карасев трижды ошибся в пользу «Зенита»Арбитр всесоюзной категории жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2).
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
29/07 18:00Хоккей
Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
29/07 11:45Футбол
Кто окрасил день рождения Черенкова в черные тонаГлавный редактор «Советского спорта» комментирует главную спартаковскую тему последних дней. И это вовсе не первое поражение в сезоне.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
29/07 08:00Футбол
Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й турСамые знаковые события 3-го тура чемпионата России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/07 10:30Футбол
Дмитрий Селюк: Гол Гогуа «Спартаку» в Кот-д’Ивуаре видела целая улицаАгент автора победного гола в ворота «Спартака» Седрика Гогуа считает историю ивуарийского защитника «Тамбова» весьма показательной для РПЛ.
Новости
18:06 Хоккей Василевский похвалил агента за новый контракт с «Тампой»
18:01 Футбол Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких
17:49 Футбол СМИ: Марселино близок к увольнению из «Валенсии» Черышева
17:28 Футбол Халк советует Малкому переходить из «Барселоны» в «Зенит»
17:07 Хоккей Василевский заработает 76 миллионов за восемь лет
16:54 Футбол «Спартак» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить инцидент в Ростове-на-Дону
16:45 Хоккей Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой»
16:35 Футбол В «Зените» подтвердили информацию об интересе к форварду «Барселоны»
16:22 Футбол «Ювентус» не смог вернуть долг 116-летней давности
16:10 Футбол Азар набрал семь килограмм лишнего веса. Перес недоволен
15:49 Футбол Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы
15:30 Футбол Равиль Сабитов: Гончаренко понял, что Мурило – слабое место «Локомотива»
15:11 Футбол Рибери может продолжить карьеру в «Айнтрахте»
15:09 Футбол Филиппа в «Динамо» не будет
15:00 Хоккей Павел Бучневич: С Панариным играли в сборной, но он был уже звездой, а я – каким-то Васей из Черепа
14:58 Футбол Источник: нападающий «Барселоны» может перейти в «Зенит»
14:51 Хоккей Олег Знарок: Первый раунд уже никого не устроит, меня – тоже
14:45 ММА Емельяненко получил контракт от организации по кулачным боям Bare Knuckle FC
14:42 Футбол Валерий Непомнящий: Чем больше обращений к VAR, тем больше оплошностей допускают судьи
14:38 Футбол Сергей Юран: «Спартаку» сейчас может помочь только Черчесов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика