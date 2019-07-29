Александр Кокорин: В колонии не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отбывающий срок за хулиганство и причинение вреда здоровью, сообщил, что не испытал проблем в колонии.
– Все было как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи – цветную одежду для спорта, например. На карантине мы пробыли ровно неделю, после чего попали в восьмой отряд. Видели там большое помещение, где телевизор смотрят? Вот мы туда зашли, там все собрались и подняли за нас кружки чифира (напиток на основе чая. – Прим.), сказали: «Добро пожаловать». Это такой обряд. Никакой «прописки» не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять, – сказал Кокорин в интервью правозащитнице Еве Меркачевой для «Московского комсомольца».
Кокорин выйдет на свободу 7 декабря 2019 года.
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