Кокорину нравится в колонии больше, чем в Бутырке 

Напомним, что громкое дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина завершилось тем, что их отправили в исправительную колонию на территории Белгородской области. Павел Мамаев по предварительным подсчетам покинет места лишения свободы 6 ноября 2019 года, а Александр Кокорин на месяц позже – 7 декабря 2019 года.
– Вот что хотел бы сказать. Не понятно все то, что происходит в СИЗО (речь не только о Бутырке). Люди ведь по факту еще не признаны виновными, но они живут намного хуже, чем уже осужденные в колонии. Следователь может ограничивать их во всем, в том числе не разрешать свидания, телефонные звонки близким, – рассказал форвард «Зенита» в интервью «Московскому комсомольцу»
Также Кокррин обратил внимание на то, что в СИЗО люди сидят по 3-4 года и за это время ни разу не видели родных.
– Ну какая семья так сохранится? – удивляется Александр. – Кто тебя ждать будет на воле? Здесь звонить можно хоть каждый день, нужно только карточку купить. Только приехал, а уже можно длительное свидание.
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