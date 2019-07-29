СМИ: Магуайр заявил руководству «Лестера» о желании покинуть клуб до 8 августа

Защитник сборной Англии Харри Магуайр намерен покинуть «Лестер».
Согласно источнику, футболист договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и планирует присоединиться к новой команде до закрытия трансферного окна, которое состоится 8 августа.
Ранее сообщалось, что «Лестер» готов отпустить игрока в другую команду, если за его уход заплатят 90 млн евро. «МЮ» не устраивает этот вариант. Клуб готов выложить за Магуайра 80 млн евро, а также предложить бонусы.
Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей, забил пять забитых мячей и отдал три голевые передачи.
Действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2023 года, а его стоимость в 50 миллионов евро.
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