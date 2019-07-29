Павел Мамаев: После нашего приезда в колонию желающих заниматься спортом стало в разы больше Вот такая вот пропаганда здорового образа жизни.

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, вместе с Александром Кокориным отбывающий наказание в исправительной колонии, отметил, что заключенные резко полюбили футбол.

– Нам повезло, что начальник колонии оказался фанатом футбола. Он позволяет нам в полной мере получать спортивную нагрузку и удовольствие от игры. В рамках распорядка дня, разумеется. Вы видели здесь спортивную площадку? Не знаю, насколько это правда, но говорят, что после нашего приезда осужденных, желающих заниматься спортом, стало в разы больше. Сейчас по четыре команды собирается, а раньше было 3-4 человека.

Готовим большой футбольный матч. Вот думаем, как назвать команду. Хотели «Зона 31» (код Белгородского региона. – Прим.), но руководство не одобрило. Может, «Золотой лев»? Это один из символов Белгородской области, он есть на ее гербе. Белгородцы в Полтавской битве, по свидетельствам летописцев, дрались как львы, вот потому и этот символ появился, – приводит слова Мамаева «Московский комсомолец».

Футболисты выйдут на свободу до 2020 года.