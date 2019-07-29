Павел Мамаев: Не попади за решетку много чего не увидели бы и многого не поняли бы Футболисты освободятся до 2020 года.

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что приобрел ценный жизненный опыт после нахождения в СИЗО и в исправительной колонии. Он вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным отбывает срок за хулиганство и причинение вреда здоровью.

– Наказание должно быть соразмерное. Не должно быть так, как сейчас. Мы не говорим сейчас про нас конкретно. За 10 месяцев пребывания в СИЗО много историй послушали от сокамерников, и сделали вывод – не всегда, к сожалению, справедливость в наше стране ставится во главу угла. Не попади за решетку мы вообще много чего не увидели бы и может быть, многого не поняли бы, – сказал Мамаев в интервью «Московскому комсомольцу».

– Сто процентов – это был необходимый опыт, – добавил Кокорин.

Мамаев получил 17 месяцев, Кокорин – 18.