Павел Мамаев: Не попади за решетку много чего не увидели бы и многого не поняли бы

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что приобрел ценный жизненный опыт после нахождения в СИЗО и в исправительной колонии. Он вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным отбывает срок за хулиганство и причинение вреда здоровью.
– Наказание должно быть соразмерное. Не должно быть так, как сейчас. Мы не говорим сейчас про нас конкретно. За 10 месяцев пребывания в СИЗО много историй послушали от сокамерников, и сделали вывод – не всегда, к сожалению, справедливость в наше стране ставится во главу угла. Не попади за решетку мы вообще много чего не увидели бы и может быть, многого не поняли бы, – сказал Мамаев в интервью «Московскому комсомольцу».
– Сто процентов – это был необходимый опыт, – добавил Кокорин.
Мамаев получил 17 месяцев, Кокорин – 18.
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