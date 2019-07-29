«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро - Советский спорт
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29 июля 2019 20:16ФутболГичунцев Артур

«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро

Об этом сообщает Sport24.ru.

Хавбек московского «Спартака» Лукас Фернандо может покинуть российский клуб.

Согласно источнику, красно-белые получили предложение о продаже бразильца в «Бэйцзин Гоань». Отмечается, что клуб готов продать игрока за 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что на 27-летнего бразильца претендуют «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа», который также представляет чемпионат Китая.

Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года после перехода из «Сампдории». За три сезона он провел 95 матчей, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

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