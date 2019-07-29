Роналду прилетел в Мадрид, где получил трофей «Легенды» (фото) Он является лучшим бомбардиром в истории «Реала».

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил приз от мадридской газеты Marca за достижения в своей карьере.

Ранее этот трофей выигрывали Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан.

33-летний нападающий известен по игре за мадридский «Реал». Он выступал в этом клубе с 2009 по 2018 год, выиграв четыре «Золотых мяча», четыре Лиги чемпионов, а также ряд других трофеев.

В 2016 году Роналду помог сборной Португалии стать чемпионом Европы. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым становился чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.