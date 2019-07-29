Роналду прилетел в Мадрид, где получил трофей «Легенды» (фото)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил приз от мадридской газеты Marca за достижения в своей карьере.
Ранее этот трофей выигрывали Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан.
33-летний нападающий известен по игре за мадридский «Реал». Он выступал в этом клубе с 2009 по 2018 год, выиграв четыре «Золотых мяча», четыре Лиги чемпионов, а также ряд других трофеев.
В 2016 году Роналду помог сборной Португалии стать чемпионом Европы. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым становился чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.
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