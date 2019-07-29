«Бенфика» показала преимущество новых правил (видео) - Советский спорт
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29 июля 2019 20:46ФутболКоноплев Александр

«Бенфика» показала преимущество новых правил (видео)

Пасовать и тянуть время стало легче.

«Бенфика» в матче против «Милана» (0:1) на Международном кубке чемпионов показала новый ввод мяча в игру.

На 30-й минуте голкипер «орлов» Одиссеас Влаходимос вместо удара от ворот разыграл мяч со своим партнером, после чего сделал точный пас рукой на 35 метров.

Подобное стало возможным в новой редакции правил, вступившей в силу 26 июня.

Таким образом, можно повысить эффективность первого паса или же тянуть время в концовке матча.

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