«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2» - Советский спорт
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29 июля 2019 20:51ФутболКоноплев Александр

«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В последнем матче пятого тура ФНЛ «Армавир» дома поделил очки со «Спартаком-2».

Хозяева забили первыми – на 20 минуте отличился Амур Калмыков. Гости отыгрались на 52-й минуте – автором гола стал Михаил Игнатов.

Красно-белые набрали восемь очков и занимают седьмое место. У «Армавира» – пять очков и 14-е место.

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