«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»

В последнем матче пятого тура ФНЛ «Армавир» дома поделил очки со «Спартаком-2».
Хозяева забили первыми – на 20 минуте отличился Амур Калмыков. Гости отыгрались на 52-й минуте – автором гола стал Михаил Игнатов.
Красно-белые набрали восемь очков и занимают седьмое место. У «Армавира» – пять очков и 14-е место.
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