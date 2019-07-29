Игорь Корнеев: Малкома всегда можно будет перепродать - Советский спорт
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29 июля 2019 22:50Футбол

Игорь Корнеев: Малкома всегда можно будет перепродать

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы перехода нападающего «Барселоны» Малкома в питерский клуб.

Речь идет о пятилетнем контракте. Каталонцы хотят получить за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро.

– Не может быть никаких сомнений, что такой игрок усилит не только «Зенит», но и весь наш чемпионат. Очень качественный и молодой футболист. Даже если заплатить «Барселоне» те же 40 миллионов, которые каталонцы год назад отдали за Малкома «Бордо», вряд ли это обернется для «Зенита» потерей денег. Бразильца всегда можно будет перепродать, – сказал Корнеев в интервью «Советскому спорту».

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