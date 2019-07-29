Игорь Корнеев: Малкома предлагали «Спартаку» Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы перехода нападающего «Барселоны» Малкома в питерский клуб.

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Речь идет о пятилетнем контракте. «Барселона» желает получить за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне на его счету четыре гола и две голевые передачи в 24 матчах во всех турнирах.

– Всего 600 минут игрового времени за «Барселону» в минувшем чемпионате Испании не настораживают? Или конкуренция с тем же Лионелем Месси не предполагала для Малкома иного сценария?

– Во-первых, ни о какой конкуренции с Месси речи идти не может. У аргентинца нет ни одного конкурента в мире. И Малком – не исключение. А соперничал бразилец на фланге с Усманом Дембеле и Филиппе Коутинью. И у них урвать лишние минуты тоже очень сложно. Возможно, Малком в принципе поспешил с переходом в «Барсу». Но бывают такие предложения, от которых отказаться очень сложно. Тем более когда тебя зовет такой клуб. При этом я помню, что несколько лет назад Малкома из «Коринтианса» можно было купить за пять миллионов.

– Российские клубы могли?

– Да. Его предлагали «Спартаку», – сказал Корнеев в интервью «Советскому спорту».