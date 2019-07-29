Президент «Оренбурга»: Хотим подать жалобу в РФС на действия Карасева - Советский спорт
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29 июля 2019 23:06ФутболГичунцев Артур

Президент «Оренбурга»: Хотим подать жалобу в РФС на действия Карасева

Функционер считает, что арбитр предвзято относится к его клубу.

Российский арбитр Сергей Карасев выступил главным арбитром матча 3-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Сегодня, 29 июля, президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил, что клуб отправит жалобу в РФС на работу судьи.

«Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», это было очевидно.

Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе», – сказал Кияев.

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