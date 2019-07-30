Флорентино Перес: «Реалу» будет не хватать Роналду до конца жизни

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил церемонию вручения награды «Легенда», которая досталась форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Напомним, этот трофей вручается за достижения в спортивной карьере.
«Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Нам будет не хватать его до конца жизни», – сказал функционер, чьи слова приводит AS.
33-летний Роналду посвятил «Реалу» девять лет. Он выступал за «сливочных» с 2009 по 2018 год, став четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также лучшим бомбардиром в истории «бланкос». На его счету 438 матчей, 450 голов и 131 голевой пас.
Ранее стало известно, что форвард покинул «Реал» из-за поведения руководства. В клубе обещали игроку новый контракт с повышением зарплаты, но не сдержали слова.
Добавим, что в «Ювентусе» Роналду получает 30 млн евро без учета бонусов.
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