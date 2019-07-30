Флорентино Перес: «Реалу» будет не хватать Роналду до конца жизни Португалец покинул «Сантьяго Бернабеу» летом 2018 года.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил церемонию вручения награды «Легенда», которая досталась форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, этот трофей вручается за достижения в спортивной карьере.

«Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Нам будет не хватать его до конца жизни», – сказал функционер, чьи слова приводит AS.

33-летний Роналду посвятил «Реалу» девять лет. Он выступал за «сливочных» с 2009 по 2018 год, став четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также лучшим бомбардиром в истории «бланкос». На его счету 438 матчей, 450 голов и 131 голевой пас.

Ранее стало известно, что форвард покинул «Реал» из-за поведения руководства. В клубе обещали игроку новый контракт с повышением зарплаты, но не сдержали слова.

Добавим, что в «Ювентусе» Роналду получает 30 млн евро без учета бонусов.