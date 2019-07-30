После перехода в «Зенит» зарплата Малкома взлетит на 2,5 млн евро - Советский спорт
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30 июля 2019 00:26ФутболГичунцев Артур

После перехода в «Зенит» зарплата Малкома взлетит на 2,5 млн евро

Об этом сообщает Goal.com.

Полузащитник «Барселоны» Малком близок к переезду в чемпионат России. Согласно источнику, его следующим клубом станет «Зенит».

Отмечается, что чемпион России предложил игроку выгодные условия – контракт с зарплатой в 6,5 млн евро в год. В каталонском клубе 22-летний футболист получает на 2,5 млн евро меньше.

Ранее сообщалось, что бразилец подпишет пятилетний контракт, а его переход обойдется представителю РПЛ в 40 млн евро.

Добавим, что об интересе «Зенита» к Малкому стало известно официально. Об этом завил гендиректор клуба Александр Медведев.

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