После перехода в «Зенит» зарплата Малкома взлетит на 2,5 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Малком близок к переезду в чемпионат России. Согласно источнику, его следующим клубом станет «Зенит».
Отмечается, что чемпион России предложил игроку выгодные условия – контракт с зарплатой в 6,5 млн евро в год. В каталонском клубе 22-летний футболист получает на 2,5 млн евро меньше.
Ранее сообщалось, что бразилец подпишет пятилетний контракт, а его переход обойдется представителю РПЛ в 40 млн евро.
Добавим, что об интересе «Зенита» к Малкому стало известно официально. Об этом завил гендиректор клуба Александр Медведев.
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