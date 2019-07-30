Криштиану Роналду: Надеюсь, в скором времени вернуться в Мадрид Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил приз «Легенда» от мадридской газеты Marca за достижения в своей карьере.

- Мне было тяжело покидать «Реал». Я скучаю и по Мадриду, и по Манчестеру, но из-за жизненных обстоятельств, я прожил в Испании дольше. Здесь родились мои дети и моя девушка, поэтому я скучаю по Мадриду чуть больше. Мадрид особенное место. Я много путешествую, но таких городов, как он, очень мало.

Этот трофей займет хорошее место в моем музее. Я получил эту награду в большей степени из-за того, что сделал в «Реале». Я очень польщен. Спасибо всем, кто помог мне достичь этого. Я горжусь этим трофеем, и надеюсь в скором времени вернуться в Мадрид. Я никогда не думал о достижениях такого уровня. Моей мечтой всегда было просто быть профессиональным футболистом.

Для меня важны все титулы, но победа на чемпионате Европы 2016 года особенная. Самое важное в карьере, когда ты выигрываешь что-то для своей страны, зная, что это очень сложно.

Я не могу сказать, выиграю ли Лигу чемпионов с «Ювенутсом» в этом году, но мы постараемся, как всегда. Надеюсь «Ювентус» одержит победу, - приводит слова Роналду Goal.com.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, посетивший церемонию вручения награды «Легенда», заявил, что является мадрискому клубу будет не хватать Роналду до конца жизни.

Напомним, что 33-летний нападающий известен по игре за «Реал». Он выступал в мадридском клубе с 2009 по 2018 год, выиграв четыре «Золотых мяча», четыре Лиги чемпионов, а также ряд других трофеев.

В 2016 году Роналду помог сборной Португалии стать чемпионом Европы. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым становился чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.