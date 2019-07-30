Гиорги Шелия: Постараемся доказать, что успех со «Спартаком» не был случайным

- Матч со «Спартаком» – уже история. Но не буду скрывать: после победы была эйфория… Сейчас нам дали выходные, идет плановое восстановление. Постараемся доказать в следующих играх, что успех со «Спартаком» не был случайным. Главный тренер поздравил всех. Сказал, что мы к этому шли и заслужили победу.
– А вот игроки «Спартака» после матча находились в подавленном состоянии.
– Я это заметил по тем ребятам, кого знаю лично. Это их вратари, а еще Георгий Джикия, Джано Ананидзе, Александр Ташаев. Знаю, у «Спартака» состоялось собрание, они там долго что-то обсуждали… А Джикия потом сказал мне: «Вот на фига ты отбил тот мяч? Оно тебе вообще нужно?». (Смеется.) Имелся в виду мой сейв после удара Самюэля Жиго. Разумеется, Джикия возмущался в шутку. По-доброму, - рассказал вратарь в интервью «Советскому спорту».
Напомним, что победа над «Спартаком» (2:0) в рамках 3-го тура чемпионата России стала первой для «Тамбова» в российской премьер-лиге. После этой игры, тамбовская команда набрала три очка и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Добавим, что в следующем туре первенства «Тамбов» на своем поле сыграет против тульского «Арсенала.
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