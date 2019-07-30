Гиорги Шелия: Когда я был в «Динамо», Шунин объективно меня превосходил Голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия, являющийся воспитанником московского «Динамо», рассказал, сохранилась ли у него обида на родной клуб.

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– Когда я был в «Динамо», Антон Шунин объективно меня превосходил. Поэтому пришлось искать другой клуб. С тех пор о «Динамо» не вспоминаю. Меня же нет там уже 12 лет.

– А сегодня могли бы составить Шунину конкуренцию?

– Сейчас я готов конкурировать с любым вратарем. Мне кажется, от здоровой конкуренции ты всегда выигрываешь. В этом и есть смысл спорта, - рассказал Шелия в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что в июле 2007 Шелия перешел в брянское «Динамо». Спустя пять лет голкипер на правах свободного агента пополнил состав «Балтики». В июле 2015 Шелия стал игроком «Енисея», откуда в феврале 2016 года перешел в «Уфу». К «Тамбову» вратарь присоединился в январе 2019 года.