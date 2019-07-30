Самедов объявил о завершении спортивной карьеры

Полузащитник Александр Самедов объявил о завершении карьеры.
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«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце!», - написал 35-летний Самедов в своем Instagram.
Самедов начал свою карьеру в «Спартаке» (2002-2005, 2017-2018), а также выступал за «Локомотив» (2005-2008, 2012-2016), «Москву» (2008-2009), «Динамо» (2010-2012) и «Крылья Советов» (2019).
Добавим, что Самедов провел 386 матчей в российской премьер-лиге, забив 56 мячей и сделав 75 результативных передач. За сборную России полузащитник сыграл 53 встречи и забил 7 голов.
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