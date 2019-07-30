«Спартак» убрал Фернандо из заявки на текущий сезон РПЛ

Ранее сообщалось, что на 27-летнего бразильца претендуют «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа», который также представляет чемпионат Китая.
Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года после перехода из «Сампдории». За три сезона он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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