«Спартак» убрал Фернандо из заявки на текущий сезон РПЛ - Советский спорт
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30 июля 2019 12:52Футбол

«Спартак» убрал Фернандо из заявки на текущий сезон РПЛ

«Спартак» убрал бразильского хавбека Лукаса Фернандо из заявки на текущий сезон российской премьер-лиги, сообщается «РИА Новости» со ссылкой на сайт РПЛ.

Ранее сообщалось, что на 27-летнего бразильца претендуют «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа», который также представляет чемпионат Китая.

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года после перехода из «Сампдории». За три сезона он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

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