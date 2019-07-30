Станислав Черчесов: Думаю, Самедов еще мог бы играть

– Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит мы должны его уважать.
Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он доложен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце, – приводит слова Черчесова Sport24.ru.
Добавим, что в активе 35-летнего полузащитника 456 официальных матчей на клубном уровне, в которых он забил 70 голов и сделал 84 результативные передачи. Кроме этого хавбек провел 53 матча за сборную России, забив 7 мячей.
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