Юрий Семин о завершении карьеры Самедовым: Это его решение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июля 2019 13:26Футбол

Юрий Семин о завершении карьеры Самедовым: Это его решение

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру.

– Не хочу и не буду комментировать. Это его решение, – цитирует Семина RT.

Напомним, что 35-летний Самедов играл за «Локомотив» с 2005 по 2008 год, а также с 2012-го по 2016-й. В составе железнодорожников он трижды завоевал Кубок России.

11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
29/07 08:00Футбол
Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й турСамые знаковые события 3-го тура чемпионата России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
29/07 18:00Хоккей
Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.
29/07 23:30Футбол
Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три годаВ понедельник информационное пространство взорвали сообщения о возможном трансфере в «Зенит» за 40 миллионов евро 22-летнего бразильского нападающего «Барселоны» Малкома.
28/07 22:15Футбол
Юрий Семин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футболаГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал минимальное поражение своей команды в столичном дерби с ЦСКА.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
28/07 22:00Футбол
Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили быПосле матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.   
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
27/07 08:00Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
28/07 11:00Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
29/07 22:00Футбол
Григорян, Гогуа или Сулейманов: кто стал главным героем 3-го тура«Советский спорт» – о трех самых главных героях 3-го тура РПЛ.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
30/07 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Дзюба пошутил насчет Аршавина, а все поверили…Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел основные итоги тура.
Новости
13:52 Формула-1 Квят показал свою новорожденную дочь
13:26 Футбол Юрий Семин о завершении карьеры Самедовым: Это его решение
13:12 Футбол «Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»
13:05 Футбол Станислав Черчесов: Думаю, Самедов еще мог бы играть
13:01 Баскетбол Сергей Карасев: «Химки» – самый оптимальный вариант для меня сейчас
12:52 Футбол «Спартак» убрал Фернандо из заявки на текущий сезон РПЛ
12:35 Баскетбол Защитник Родригес подписал контракт с «Миланом»
12:22 Футбол Самедов объявил о завершении спортивной карьеры
12:08 Футбол «Спартак» продолжает переговоры по трансферу полузащитника АЗ Тилу
11:48 Футбол Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
11:43 Футбол «ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала
11:21 Футбол Даниэле Де Росси: Решил приехать к самым сумасшедшим фанатам в футболе
10:59 Бокс Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок
10:52 Футбол Хавбеку «Краснодара-2» грозит дисквалификация за оскорбление защитника «Енисея»
10:39 Теннис Касаткина обыграла Бузарнеску и вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
10:33 Футбол В Англии с нового сезона вводятся временные удаления футболистов
10:25 Футбол «ПСЖ» готов продать Неймара за 180 миллионов евро
10:12 Футбол Клинсманн может стать генеральным директором «Штутгарта»
09:55 Хоккей Даниил Марков: «Нью-Джерси» – хорошее место для Гусева, теперь все зависит от него самого
09:48 Футбол Шалимов удалил оскорбительную публикацию в адрес «Советского спорта»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика