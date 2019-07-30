Юрий Семин о завершении карьеры Самедовым: Это его решение Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру.

Загрузка...

– Не хочу и не буду комментировать. Это его решение, – цитирует Семина RT.

Напомним, что 35-летний Самедов играл за «Локомотив» с 2005 по 2008 год, а также с 2012-го по 2016-й. В составе железнодорожников он трижды завоевал Кубок России.