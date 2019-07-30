Источник: «Зенит» намерен подписать Малкома до 2 августа Молодой бразилец нарасхват.

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«Зенит» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Барселоны» Малкома. Петербуржцы предложили за футболиста 41 миллион евро и намерены завершить сделку в ближайшие 48 часов, сообщает RMC.

Каталонцы требуют за 22-летнего бразильца не менее 45 млн. На него также претендуют «Арсенал» и «Эвертон»

В прошлом сезоне Малком провел за «Барселону» 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.