Источник: «Зенит» намерен подписать Малкома до 2 августа

«Зенит» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Барселоны» Малкома. Петербуржцы предложили за футболиста 41 миллион евро и намерены завершить сделку в ближайшие 48 часов, сообщает RMC.
Каталонцы требуют за 22-летнего бразильца не менее 45 млн. На него также претендуют «Арсенал» и «Эвертон»
В прошлом сезоне Малком провел за «Барселону» 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
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