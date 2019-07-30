«Интер» увеличит сумму за трансфер Джеко с 12 до 15 миллионов Руководство «Интера» торопиться заключить сделку по переходу форварда «Ромы» Эдина Джеко и готово увеличить сумму за трансфер боснийца.

По информации Sky Sports, «Интер» готов увеличить сумму за трансфер боснийского нападающего с 12 до 15 миллионов евро. При этом, как отмечает издание, «Рома» намерена получить за 33-летнего форварда 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Интер» уже согласовал условия личного контракта с нападающим и готов был предложить римскому клубу за переход игрока 12 миллионов евро.

Напомним, что Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в июле 2016 года за 15 миллионов евро. С тех пор нападающий провел 178 матчей за «римлян» и записал на свой счет 39 забитых мячей и 39 результативных передач.

Действующий контракт Джеко с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2019/20, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро.