«Интер» увеличит сумму за трансфер Джеко с 12 до 15 миллионов

По информации Sky Sports, «Интер» готов увеличить сумму за трансфер боснийского нападающего с 12 до 15 миллионов евро. При этом, как отмечает издание, «Рома» намерена получить за 33-летнего форварда 20 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Интер» уже согласовал условия личного контракта с нападающим и готов был предложить римскому клубу за переход игрока 12 миллионов евро.
Напомним, что Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в июле 2016 года за 15 миллионов евро. С тех пор нападающий провел 178 матчей за «римлян» и записал на свой счет 39 забитых мячей и 39 результативных передач.
Действующий контракт Джеко с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2019/20, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро.
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