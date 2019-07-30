В топ-50 молодых талантов по версии УЕФА – два россиянина и два украинца

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список из 50 молодых футболистов, которые, по мнению опрошенных журналистов, станут открытиями сезона-2019/20.
В рейтинг попали два россиянина – 20-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и 21-летний полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Журналисты сравнили Сафонова с Акинфеевым, а Облякова назвали одним из самых прогрессирующих футболистов российской премьер-лиги.
Также в рейтинг попали чемпионы мира U20 в составе сборной Украины – Денис Попов и Георгий Цитаишвили, а также два футболиста из чемпионата России – Хвича Кварацхелия («Рубин») и Никола Влашич (ЦСКА).
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