В матче «Ростов» – «Спартак» судья дважды грубо ошибся в пользу москвичей У «Ростова» есть кого винить.

Загрузка...

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров перечислил ошибки главного арбитра матча второго тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартак». На встрече работал петербуржец Кирилл Левников.

– У нас состоялась судейская комиссия по игре «Ростов» – «Спартак» на четыре момента по просьбе «Ростова». Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота «Спартака», и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока. «Ростов» не просил кого-то отстранять, они обратились с моментами, а дальше это уже внутреннее дело судейского корпуса, – приводит слова Егорова «Р-Спорт».

Матч в Ростове-на-Дону прошел 20 июля и завершился со счетом 2:2.