«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 15 миллионов евро за Чалова

«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по трансферу 21-летнего нападающего в размере 15 миллионов евро, - сообщает «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Чалов попал в сферу интересов «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Чалов является воспитанником ЦСКА, а за основную команду выступает с 2017 года. За это время он 89 матчей за клуб, записав на свой счет 31 забитый мяч и 15 результативных передач. С 15 голами в 30 матчах Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2018/19.
Добавим, что действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а портал transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 16 миллионов евро.
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