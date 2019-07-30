Источник: Шюррле прилетел в Москву В премьер-лиге еще не было чемпионов мира.

31 июля полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле должен подписать контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».

Чемпион мира-2014 будет выступать за красно-белых на правах аренды до лета 2020 года. «Спартак» заплатит немцу три миллиона евро за сезон и сможет выкупит хавбека за восемь млн.

Отмечается, что Шюррле вместе со своей женой Анной Шарыповой уже прилетел в Москву.