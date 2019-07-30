Александр Егоров: Постараемся использовать VAR в двух матчах 4-го тура РПЛ Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что четвертом туре чемпионата России система VAR будет использована минимум в двух встречах.

- Мы отправили заявку на использование VAR в следующем туре. Постараемся использовать VAR в двух матчах, а может и более, - цитирует Егорова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что во второй части сезона все матчи российской премьер-лиги будут проходить с использованием системы VAR.