Карасев не назначил пенальти в ворота «Зенита» - Советский спорт
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30 июля 2019 15:42ФутболКоноплев Александр

Карасев не назначил пенальти в ворота «Зенита»

Работа над ошибками продолжается.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об ошибках арбитра Сергея Карасева в матче третьего тура РПП между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2).

– Момент с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»: Карасев ошибся, это не игра рукой, надо было продолжить игру. На Барриосе надо было назначить пенальти. Сергею снижена оценка за эти две ключевые ошибки. Если «Оренбург» напишет письмо, то передадим документы в экспертную комиссию, – приводит слова Егорова «Чемпионат».

Отметим, что ранее Егоров указал на грубые ошибки Кирилла Левникова в матче «Ростов» – «Спартак».

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