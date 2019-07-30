Питер Одемвингие: Раз Самедов повесил бутсы – значит, он доволен карьерой

Экс-форвард «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие поздравил своего бывшего одноклубника Александра Самедова с отличной карьерой. Сегодня 35-летний хавбек объявил об уходе из большого футбола.
– Я думаю, что Саше самому решать, когда завершать карьеру. Не знаю, какое у него было состояние здоровья, но он закончил на хорошей ноте – в прошлом году сыграл на чемпионате мира. Сколько ему было, 35 лет? Все зависит от мотивации, не разлюбил ли игру, а также здоровья. Я не знаю всю его ситуацию, есть ли у него были предложения. Но раз повесил бутсы – значит, он доволен карьерой. Играл в больших российских клубах. Молодец, поздравляю его с отличной карьерой, – приводит слова Одемвингие Sport24.ru.
35-летний Самедов провел на высшем уровне 516 матчей, в которых забил 77 мячей. Он – чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка страны.
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