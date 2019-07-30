Андрей Кобелев – о Самедове: Понижать планку никому не хочется

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал правильным решение полузащитника Александра Самедова завершить игровую карьеру.
– 35 лет – внушительный для футболиста возраст, при этом, как я понимаю, у Самедова были предложения из нескольких клубов, но после таких команд, как «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», понижать планку никому не хочется. Учитывая его статус и уровень, он мог позволить себе отказаться от подобных контрактов. Считаю его решение правильным и взвешенным. Он всегда выделялся на поле умом и техникой, выполнял огромную работу. Мечта любого тренера на позиции крайнего полузащитника. Играя в «Динамо», на мой взгляд, он претендовал на звание лучшего игрока в этом амплуа, – приводит слова Кобелева RT.
Самедов – чемпион России, обладатель четырех Кубков и победитель Суперкубка России.
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