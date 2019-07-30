Чемпион Англии стал одноклубником Селезнева

«Малага» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Синдзи Окадзаки.
33-летний форвард перешел в испанский клуб в статусе свободного агента. Ранее японец выступал за «Симидзу», «Штутгарт», «Майнц» и «Лестер», в составе которого он выиграл чемпионат Англии-2015/16.
Напомним, что за «Малагу» выступает экс-нападающий «Кубани» украинец Евгений Селезнев.
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