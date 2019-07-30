Евгений Алдонин: Чалову нужно все взвесить, обсудить с руководством ЦСКА - Советский спорт
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30 июля 2019 18:14ФутболГичунцев Артур

Евгений Алдонин: Чалову нужно все взвесить, обсудить с руководством ЦСКА

В минувшем сезоне форвард красно-синих стал лучшим бомбардиром РПЛ.

По информации СМИ, нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может перейти в английский «Кристал Пэлас» за 15 млн евро. Бывший хавбек армейцев Евгений Алдонин считает, что игроку не следует торопиться с отъездом в Европу.

«Очень хорошо, что есть предложения из европейских клубов. Если бы звал топ-клуб, то не было бы смысла даже обдумывать, надо сразу ехать, а в этой ситуации надо все взвесить, обсудить с руководством, у них наверняка есть своя позиция. Чалов будет большой потерей для ЦСКА», – цитирует Алдонина Sport24.ru.

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