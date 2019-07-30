Источник: Переход Малкома может обойтись «Зениту» в 50 млн евро Об этом сообщает «РБК-Спорт».

«Зенит» продолжает переговоры с «Барселоной» о трансфере бразильского форварда Малкома.

Согласно источнику, каталонский клуб хочет выручить с продажи игрока чуть меньше 40 млн евро, однако, сам футболист, а также его агенты, требует дополнительный бонус за переезд в РПЛ.

«Сам трансфер будет стоить меньше 40 млн евро. А вот с агентскими выплатами и единовременной выплатой игроку за подписание контракта все сложнее: в общей сложности они будут превышать 10 млн евро», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что 22-летний нападающий подпишет с «Зенитом» пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон.

По слухам, на него также претендуют «Тоттенхэм», лондонский «Арсенал», мюнхенская «Бавария», а также «Интер» и «Милан».