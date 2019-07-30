Источник: ЦСКА продал Чернова за полмиллиона евро - Советский спорт
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30 июля 2019 19:45ФутболКоноплев Александр

Источник: ЦСКА продал Чернова за полмиллиона евро

Уроженец Волжского будет играть не так далеко от родины.

«Чемпионату» стали известны подробности трансфера защитника Никиты Чернова из ЦСКА в «Крылья Советов».

По данным источника, футболист подписал с самарцами трехлетний контракт, армейцы получили за своего воспитанника 500 тысяч евро.

С 2014 года Чернов провел за ЦСКА 20 матчей, в которых получил семь желтых карточек. Также он играл за «Енисей» и «Урал» на правах аренды. В 2015 году защитник дебютировал в сборной России.

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