Источник: ЦСКА продал Чернова за полмиллиона евро

«Чемпионату» стали известны подробности трансфера защитника Никиты Чернова из ЦСКА в «Крылья Советов».
По данным источника, футболист подписал с самарцами трехлетний контракт, армейцы получили за своего воспитанника 500 тысяч евро.
С 2014 года Чернов провел за ЦСКА 20 матчей, в которых получил семь желтых карточек. Также он играл за «Енисей» и «Урал» на правах аренды. В 2015 году защитник дебютировал в сборной России.
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