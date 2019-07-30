«Рубин» «представил» Сутормина (видео)

Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл Тима В четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.

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Кто окрасил день рождения Черенкова в черные тона. Колонка, которая не понравилась Шалимову Главный редактор «Советского спорта» комментирует главную спартаковскую тему последних дней. И это вовсе не первое поражение в сезоне.

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