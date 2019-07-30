«Рубин» «представил» Сутормина (видео) - Советский спорт
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30 июля 2019 20:19ФутболКоноплев Александр

«Рубин» «представил» Сутормина (видео)

Спорная шутка.

«Рубин» провел встречу с болельщиками в центре Казани. На мероприятии были представлены новички клуба, включая полузащитника Алексея Сутормина. Он перешел в «Рубин» из «Оренбурга», но через несколько дней оказался в «Зените». Роль футболиста сыграла его ростовая фотография.

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