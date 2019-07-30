Официально: Луис Адриано перешел в «Палмейрас»

«Палмейрас» объявил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Стороны подписали четырехлетний контракт.
Бразилец выступал за «Спартак» с 2017 года. В 79 матчах за красно-белых он забил 25 голов и сделал 15 результативных передач.
Отметим, что «Палмейрас» опубликовал твит с эмодзи свиньи – обидным символом красно-белых.
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