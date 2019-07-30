Официально: Луис Адриано перешел в «Палмейрас» - Советский спорт
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30 июля 2019 21:30ФутболКоноплев Александр

Официально: Луис Адриано перешел в «Палмейрас»

Неприличный твит бразильского клуба.

«Палмейрас» объявил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Стороны подписали четырехлетний контракт.

Бразилец выступал за «Спартак» с 2017 года. В 79 матчах за красно-белых он забил 25 голов и сделал 15 результативных передач.

Отметим, что «Палмейрас» опубликовал твит с эмодзи свиньи – обидным символом красно-белых.

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