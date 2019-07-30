Шаронов: Обещаю, ни один футболист «Рубина» не будет равнодушен к тому, что происходит на поле

Наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал о планах на текущий сезон.
«Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь», – приводит слова специалиста «Р-Спорт».
4 августа «Рубин» примет на домашней арене московский ЦСКА.
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