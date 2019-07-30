«Селтик» и «Клуж» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов - Советский спорт
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30 июля 2019 21:56ФутболКоноплев Александр

«Селтик» и «Клуж» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Следующий раунд – через неделю.

Завершились три ответных матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Селтик» на выезде обыграл «Нымме Калью» – 2:0. Первая встреча завершилась со счетом 5:0.

Румынский «Клуж» в гостях сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива, но прошел дальше за счет победы в первом матче – 1:0.

В третьем квалификационном раунде «Селтик» и «Клуж» сыграют против друг друга.

В еще одном матче АПОЭЛ обыграл «Сутьеску» – 3:0. Все мячи провел Андрия Павлович.

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