«Селтик» и «Клуж» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Завершились три ответных матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Селтик» на выезде обыграл «Нымме Калью» – 2:0. Первая встреча завершилась со счетом 5:0.
Румынский «Клуж» в гостях сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива, но прошел дальше за счет победы в первом матче – 1:0.
В третьем квалификационном раунде «Селтик» и «Клуж» сыграют против друг друга.
В еще одном матче АПОЭЛ обыграл «Сутьеску» – 3:0. Все мячи провел Андрия Павлович.
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