Червиченко: Какой же бред происходит в «Спартаке». Кононов готовил одну команду, а сейчас уже другая - Советский спорт
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31 июля 2019 01:25ФутболГичунцев Артур

Червиченко: Какой же бред происходит в «Спартаке». Кононов готовил одну команду, а сейчас уже другая

Накануне, 30 июля, столичный клуб расстался с Лукасом Фернандо и Луисом Адриано.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к трансферной политике красно-белых.

«Думаю, это прекрасное решение. Человек последние матчи не играл, а только валялся и пытался подражать Неймару. Зачастую команда играла с Адриано вдесятером, абсолютно никакой пользы не приносил бразилец, он был лишним элементом в команде.

То, что он уезжает из «Спартака» – это прекрасная новость. Вы только вдумайтесь, Кононов готовил к чемпионату одну команду, а сейчас с ним совсем другая. Какой же бред происходит в «Спартаке», фантастический клуб», – цитирует Червиченко Sport24.ru.

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