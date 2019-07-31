«Спартак» после ухода Адриано дозаявил Муталиева

Российский нападающий Аслан Муталиев внесен в заявку московского «Спартака» на матчи РПЛ, о чем сообщает пресс-служба лиги.
В январе 2019 года 17-летний футболист начал выступление за молодежный состав. Он отыграл два матча и не отметился результативными действиями на поле.
Добавим ,что 3 августа красно-белые примут на домашней арене московское «Динамо». Начало поединка – 19.00 мск.
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